Valneva: Hammer-Meldung lässt Kurs explodieren!

“Endlich” möchte man sagen. Endlich meldet sich der französische Impfstoffhersteller Valneva zu Wort. Und wie! Denn wie soeben bekannt wurde, führt der Konzern trotz der kurzfristigen Absage Großbritanniens nach wie vor Gespräche über Liefervereinbarungen mit der Europäischen Kommission. Gleichzeitig konnte das Unternehmen weitere Probanden für die entscheidende Phase-III-Studie rekrutieren. An der Börse kann die Aktie heute massiv zulegen!

So steht zur Stunde ein Plus von über sechs Prozent auf der Kurstafel. Die Aktie verbessert sich von 13,50 auf aktuell 14,30 Euro. Nach dem Einbruch der Vorwoche auf 10,50 verbucht Valneva damit schon wieder ein Plus von über 35 Prozent. In drei Tagen wohlgemerkt! Wie weit die Rallye nun geht, bleibt vorerst abzuwarten. Doch der Konzern strebt noch in diesem Jahr die Zulassung für seinen inaktivierten Impfstoff und angesichts der großen Skepsis gegenüber mRNA-Impfstoffen dürfte der Markt gigantisch sein…

Fazit: Valneva könnte ein zweites BioNTech werden. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen oder besser noch warten? Wie hoch sind die Gewinnchancen und wo liegen die Risiken? All diesen Fragen gehen wir in unserer großen Sonderstudie nach, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei lesen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.