München (ots) - Deutschlandweite Studie von Insurtech Finanzchef24 unter Einzel-

und Kleinunternehmern / Klimawandel, Inflation und Fachkräftemangel wichtiger

als Bundestagswahl für die Konjunkturentwicklung



Die Mehrheit der Klein- und Mittelständler blickt überwiegend optimistisch auf

die Konjunkturentwicklung. Die Bundestagswahl am 26. September wird sich ihrer

Meinung nach mittelfristig weniger aufs Geschäft auswirken als Themen wie der

Klimawandel, die Inflation oder der Fachkräftemangel. Das zeigt eine aktuelle,

deutschlandweite Erhebung des Münchener Insurtechs Finanzchef24. Das Unternehmen

ist mit mehr als 45.000 Kunden einer der führenden unabhängigen Anbieter von

Gewerbeversicherungen für Einzel- und Kleinunternehmer in Deutschland. An der

Befragung haben sich mehr als 800 Kleinunternehmer und Selbstständige beteiligt.





Fachkräftemangel ein ThemaOb Annalena Baerbock, Olaf Scholz oder Armin Laschet das Land regiert, wird imUnternehmensalltag vieler Unternehmer auf Sicht von zwölf Monaten eineuntergeordnete Rolle spielen. 63 Prozent der Befragten erklären hingegen, dassdie Corona-Pandemie in den nächsten zwölf Monaten geschäftsbestimmend bleibe,gefolgt von der Inflation (28 Prozent), dem Fachkräftemangel (27 Prozent) sowieder Konjunkturerholung und dem Klimawandel beziehungsweise ökologischen Themen(jeweils 26 Prozent). Die Bundestagswahl und ihre politischen Auswirkungenbetrachtet indes nur jeder vierte Einzel- und Kleinunternehmer als relevant fürseinen Betrieb.Großunternehmen beurteilen politische Einflüsse deutlich stärker"Der unmittelbare Alltag der Einzel- und Kleinunternehmer dreht sich mehr um diereale Frage, ob Kunden durch die hohe Inflation weniger Geld im Portemonnaiehaben oder ob qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden. Das deckt sich auch mitunseren Erfahrungen bei Absicherungsfragen. Offensichtlich erwarten sie selbstvon verschiedenen Koalitionen keine nennenswerten Unterschiede auf solcheFragestellungen", sagt Tobias Wenhart, Geschäftsführer bei der Finanzchef24 GmbH ( http://www.finanzchef24.de ) mit Blick auf die Ergebnisse. Allerdings zeigensich deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Während rund jeder dritteGastronom oder Händler die Corona-Pandemie als Hauptthema sieht, denkt nur jederfünfte Berater so. Deutliche Unterschiede treten bei der Unternehmensgrößehervor. Bei Klein- und Kleinstunternehmern bis fünf Mitarbeiter sehen nur rundzehn Prozent die Bundestagswahl als wichtige Angelegenheit an. Bei Unternehmenmit mehr als fünf Mitarbeitern sind es mit rund 22,5 Prozent mehr als doppelt soviele. Auch Klimawandel und Fachkräftemangel werden von größeren Unternehmen alsdeutlich wichtigere Themen eingestuft. Kleinere Unternehmungen blicken hingegenstärker auf Themen wie Inflation und Konjunkturerholung.Kleinstunternehmer und Gastronomen etwas pessimistischerEin weiteres Ergebnis: Unternehmen schauen überwiegend optimistisch in dieZukunft. Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der Mittelwert bei 6,9. Unternehmenmit mehr als 50 Mitarbeitern oder Umsätzen von mehr als 200.000 Euro beurteilendabei die allgemeine Konjunkturentwicklung in der Tendenz positiver als Klein-und Kleinstunternehmen. Auch Branchenunterschiede sind erkennbar. UnterBeratungs- und Dienstleistungsunternehmen gibt es deutlich mehr extremoptimistische Unternehmer als etwa in der Gastronomie.Über Finanzchef24Finanzchef24 definiert den Markt der Gewerbeversicherungen für Einzel- undKleinunternehmer (SME) neu. Das Münchener Insurtech vereint digitaleKommunikation und Prozesse mit der Kompetenz des Versicherungsspezialisten undder Unabhängigkeit einer Plattform. Unternehmer erhalten so die für sie optimaleAbsicherung und können sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren. Über 40Versicherer machen ihre Lösungen effizient und zielgenau den richtigen Kundenzugänglich. Das Konzept von Finanzchef24 hat bereits 45.000 aktive Kundenüberzeugt. Mehr unter http://www.finanzchef24.de