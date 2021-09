INNIO veröffentlicht seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht und bekräftigt sein Bekenntnis zu einer nachhaltigen und umweltfreundlicheren Energiezukunft

Im Rahmen seines fortwährenden Engagements für den Schutz der Umwelt gab INNIO heute die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts (Sustainability Report) mit dem Titel „Together for a Sustainable Future“ (Zusammen für eine nachhaltige Zukunft) bekannt. Das zentrale Thema dieser Veröffentlichung ist das Engagement aller – dabei ist „zusammen” das Schlüsselwort, das die Verantwortung aller Beteiligten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft herausstreicht. Der Bericht beleuchtet das Engagement von INNIO für die Einführung einer Kultur der Transparenz und informiert aktuell über die gemachten Fortschritte und den globalen Nachhaltigkeitsansatz von INNIO, wobei die Leistungen von INNIO im Jahr 2020 in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; ESG) abgehandelt werden.

