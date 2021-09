Golden Arrow beginnt mit Bohrungen im Kupferprojekt Rosales in Chile

„Wir verfügen über mehrere Ziele in Oberflächennähe und in der Tiefe, die Anzeichen für hochgradig mineralisierte, schichtgebundene Kupferlagerstätten bzw. Kupferlagerstätten vom Manto-Typ aufweisen. Wir freuen uns daher, dass die Bohrungen nun im Gange sind, um diese Interpretation zu testen“, erklärt Brian McEwen, seines Zeichens VP Exploration and Development von Golden Arrow.

Die erste Bohrphase umfasst vier Bohrlöcher mit etwa 1.400 Meter Gesamtlänge, um die oberen und unteren Leiter zu erproben und die geophysikalische Interpretation zu bestätigen. Im Anschluss werden 1.600 Bohrmeter niedergebracht, um die Ausmaße der Anomalien und andere Ziele zu untersuchen. Das Programm wird voraussichtlich bis in das vierte Quartal dieses Jahres andauern.

Projekt Rosales und Zielgebiete

Das Projekt Rosales besteht derzeit aus zu 100 % unternehmenseigenen Schürfrechten mit 3.444 Hektar Grundfläche. Außerdem wurden weitere Konzessionen mit 900 Hektar Grundfläche beantragt. Das Projekt befindet sich in der Region Atacama, einem ertragreichen Bergbaugebiet, das mehrere große Edel- und Basismetallminen beherbergt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und weniger als 90 Kilometer vom Bergbauzentrum Copiapo entfernt, wobei erstklassige Explorations- und Bergbauinfrastruktureinrichtungen verfügbar sind.

Im Zuge des ersten Erkundungsprogramms bei Rosales wurden zwei allgemeine Bereiche mit Potenzial für eine Kupfermineralisierung identifiziert: der Margarita Mine-Trend (MMT) und das Zielgebiet NW. Der MMT ist ein 3,5 Kilometer langer Strukturkorridor, der in Nordost-Südwest-Richtung verläuft und in erster Linie durch felsische Gesteinsgänge definiert ist. In Aufschlüssen auf einer 350 mal 400 Meter großen Fläche, die von andesitischen Vulkanoklasten und Andesiten innerhalb der Vulkan-Sedimentgesteinsabfolgen aus dem Jura unterlagert ist, wurden Chalkosin und Chrysokoll festgestellt. Proben aus diesem Gebiet lieferten im Schnitt 1,74 % Kupfer mit einem Höchstwert von 4,37 % Kupfer (siehe Pressemeldung vom 20. Juli 2020, die auf SEDAR erhältlich ist). Die Kupfermineralisierung füllt Brüche und ist in die Matrix des vulkanoklastischen Muttergesteins eingesprengt, wobei es in dieser Zone auch weitere Hinweise auf eine Mineralisierung vom Manto-Typ gibt.