Die Sommermonate waren für TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040) – genau wie für fast alle anderen Junior-Explorationsunternehmen – leider von einem durchgängigen Kursrückgang geprägt.

Dabei hat sich das Unternehmen fundamental und operativ in den letzten Monaten blendet entwickelt, konnte ein Bohrprogramm ankündigen und umsetzen aus dem jetzt gerade auch die ersten ermutigenden Bohrergebnisse vermeldet wurden, es konnten neue Landpakete akquiriert werden und zudem konnte eine Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Eric Sprott abgeschlossen werden.

15.09.2021: TRU Precious Metals meldet weitere Bohrergebnisse aus dem Goldprojekt Twilite und bereitet sich auf Bohrungen im Projekt Golden Rose vor

18.08.2021: TRU Precious Metals trifft in den ersten beiden Bohrlöchern auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Goldprojekt Twilite auf Gold

30.07.2021: Tru Precious Metals gibt Update zum Explorationsprogramm im Sommer 2021

14.07.2021: TRU Precious Metals optioniert Konzessionsgebiet mit sichtbarem Gold in Erweiterung des Projekts Golden Rose

Alle Unternehmensnachrichten von TRU Precious Metals in der deutschen Übersetzung finden Sie auch hier:

Link zu den Nachrichten von TRU Precious Metals auf IRW Press

Das ist alles schön und gut für uns Aktionäre, aber am Ende zählt der Kurs.

Daher habe ich mich am vergangenen Montag noch einmal mit President & CEO Joel Freudman verabredet, um in einem detaillierten Video-Interview den Finger in die Kurswunde zu legen und mich direkt beim Unternehmenslenker über die kommenden Schritte und Aussichten informieren zu lassen.

Here we go:

Direktlink zu YouTube

Zusammenfassend habe ich den Eindruck, als könnte beim aktuellen Kursniveau von TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040) im Bereich 0,15 – 0,20 CAD der Boden gefunden sein. Die Zukunftsplanung des Unternehmens erscheint mir sehr realistisch und mir gefällt außerordentlich gut, wie unaufgeregt Joel Freudman diese Planung auch umsetzt.

Sie sind immer noch kein Abonnent des Stock-Telegraph? Abonnieren Sie hier meinen kostenlosen Newsletter und profitieren damit zuerst von gewinnbringenden Informationen! JETZT ANMELDEN

Sobald der Goldpreis bzw. auch das Sentiment für den Rohstoffsektor allgemein wieder anziehen (und davon gehe ich bereits in den nächsten Wochen ganz stark aus), sollte auch TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040) meiner persönlichen Ansicht nach schnell wieder in den Bereich von 0,40 CAD vorstoßen können – ein mögliches Plus von über +100 Prozent. Aber selbst dann sehe ich noch weiteres Kurspotenzial – denn die Überschrift meines ersten Video-Interviews mit Joel Freudman aus dem Mai 2021 gilt noch immer:

“Most undervalued New Player in the Central Newfoundland Gold Belt”

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Donnerstag, 23. September 2021 – 13:15 Uhr MEZ

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte auf Stock-Telegraph.com

Meine Philosophie: Wofür steht Stock-Telegraph?



Mit meinen Aktienvorstellungen im Stock-Telegraph möchte ich Ihnen ein möglichst umfassendes Bild zu den einzelnen Unternehmen vermitteln – selbstverständlich nach meiner persönlichen subjektiven Einschätzung heraus. Wichtige Voraussetzung für mich ist dabei jeweils ein persönliches Gespräch mt den Unternehmensvorständen. Viele der "Macher" kenne ich bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten und man läuft sich fast jedes Jahr auf den wichtigsten Branchenveranstaltungen wie der PDAC in Toronto oder der Cambridge House Konferenz in Vancouver über den Weg und tauscht sich - oftmals auch sehr "informell" - aus. Aber auch darüber hinaus habe ich immer einen "direkten Draht" zu den Managementteams der von mir vorgestellten Unternehmen und kann diese jederzeit anrufen bzw. in der Regel eher "antexten" wenn es irgendwo brennt - und zumeist bekomme dann auch umgehend sehr interessante und (hoffentlich) für uns alle profitable Informationen. Natürlich nur im Rahmen des gesetzlich erlaubten - kein legitim aggierender Vorstand wird so "blöd" sein, mir irgendwelche Insiderinformationen mitzuteilen (auch wenn viele andere Börsenbriefschreiberlinge dies immer wieder gerne suggerieren...). Aber dennoch habe ich in den letzten Jahrzehnten gelernt, hier gewisse "Stimmungen" zu deuten und auch einigermaßen zwischen den Zeilen zu lesen. Ansonsten verlasse ich mich bei meinen Recherchen rein auf öffentlich frei verfügbare Informationen wie z.B. die jeweiligenUnternehmenswebseiten, Social Media Kanäle, Unternehmenspräsentationen und - nachrichten sowie Einschätzungen anderer ausgewiesener Experten, z.B. Researchberichte von Broker-Häusern. Das ganze versuche ich dann für Sie in einfacher und hoffentlich verständlicher Weise aufzuarbeiten und zusammenzufassen. Denn genau so machen es auch die professionellen Investoren: Keine schönen Geschichten, sondern „Fakten, Fakten, Fakten“ gepaart mit persönlicher Einschätzung durch eigene Erfahrungswerte und Hintergrundgespräche mit dem Management. Wichtig: Alle meine Artikel spiegeln immer nur - auf Basis der mir zur Verfügung stehenden Inforamtionen - meine eigene, persönliche und subjektive Meinung wieder. Zudem sollten alle von mir dargebotenen Informationen und Meinungen nur den Ausgangspunkt für Ihre eigene individuelle Unternehmensprüfung bilden. Aus diesem Grund werde ich auch immer versuchen, weitere mir bekannte Berichte und Informationen mit Quellenangaben zu hinterlegen, damit Sie alle Fakten selbstständig nachprüfen können. Für Sie heißt das: Etwas mehr eigener Arbeitseinsatz, aber dafür auch eine bessere Einschätzungsmöglichkeit des vorhandenen Kurspotentials und eine wesentlich fundamentiertere Entscheidungsfindung. Schließlich ist es Ihr Geld! Jedoch bin ich auch selbst in vielen Fällen in den von mir vorgestellten Aktien investiert, wobei ich auf diesen und andere mögliche Interessenkonflikte in jedem Artikel eindeutig und transparent verweise.



Machen wir gemeinsam "Fette Beute".

---------------------------------------------

Quellenangaben & Credits

Tru Precious Metals Corp.

YouTube

Stockwatch

Stockhouse

wallstreet:online

Börse Frankfurt

Newsfile

IRW Press

Herausgeber

Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Kontakt über info@stock-telegraph.com

Verantwortlicher Redakteur

Dipl.-Kfm. Michael Adams c/o Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Wichtige Hinweise

Wir empfehlen grundsätzlich den Kauf von Aktien an der jeweiligen Heimatbörse. Sollten Sie im deutschen Handel kaufen wollen, achten Sie unbedingt auf eine faire Kursstellung und limitieren Sie Ihre Kauforder.

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Grundsätzlich können die Star IR GmbH, die Star Finance GmbH (früher Star Capital GmbH) und / oder Mitarbeiter dieser Unternehmen jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen oben vorgestellten Unternehmen halten, eingehen oder auflösen. Diese möglichen Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Eine Übersicht über die individuell je Unternehmen bestehenden möglichen Interessenkonflikte sowie weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf der Webseite von Stock-Telegraph.com unter ‘Hinweis zu Interessenkonflikten‘ Beachten Sie unbedingt auch unsere Ausführungen zum ‘Haftungsausschluss‘ und unseren ‘Risikohinweis‘.

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

TRU Precious Metals Corp.: 8



Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt