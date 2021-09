JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die globale Gas-Knappheit sei von Vorteil für den Cashflow von Öl- und Gaskonzernen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Gewinnschätzungen je Aktie für viele von ihnen nach oben an - auf ein Niveau über dem Konsens, wie er betonte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 00:15 / BST





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies! Werbung Long Long Basispreis 35,79€ Hebel 12,53 Ask 0,35 Zum Produkt Short Short Basispreis 42,70€ Hebel 10,60 Ask 0,36 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.