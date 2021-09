JPMORGAN stuft SHELL A auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christyan Malek

Analysiertes Unternehmen: SHELL A

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,5

Kursziel alt: 21

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die A-Aktien von Royal Dutch Shell von 2100 auf 2150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die globale Gas-Knappheit sei von Vorteil für den Cashflow von Öl- und Gaskonzernen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Gewinnschätzungen je Aktie für viele von ihnen nach oben an - auf ein Niveau über dem Konsens, wie er betonte./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 22:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.