Nel ASA explodiert. Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück!

Was war nicht alles geschrieben worden über den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, wie sich heute zeigt. Seit Jahresanfang ist die gesamte Wasserstoffbranche massiv unter Druck. Auch Nel ASA musste in den vergangenen Monaten heftig Federn lassen. In der Spitze hatte sich der Kurs innerhalb weniger Monate gedrittelt. Doch jetzt arbeitet die Aktie an einem großen Comeback, das heute seinen Anfang nehmen könnte…

Denn die Aktie notiert aktuell fast sieben Cent im Plus, was einem Anstieg über fünf Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspricht. Damit verbessert sich Nel ASA auf über 1,38 Euro und arbeitet sich damit bis an die Hürde von 1,40 Euro heran, die in der Vergangenheit so hart umkämpft war. Von den September-Tiefs konnte sich Nel ASA damit schon um über 15 Prozent nach oben absetzen.

Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier lesen Sie die Ergebnisse.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

