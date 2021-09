Valneva: Aktie dreht so richtig auf!

Noch vor einer Woche schien beim französischen Impfstoffentwickler Valneva die Welt unterzugehen, als Großbritannien eine Liefervereinbarung für einen möglichen Impfstoff aufkündigte. Doch jetzt schlägt das Unternehmen zurück! Denn Valneva hat sich von dieser Hiobsbotschaft keinesfalls unterkriegen lassen. Im Gegenteil. Wie das Unternehmen soeben angekündigt hat, geht es seinen Weg weiter und hat bereits die nächsten Meilensteine erreicht…

So gab CEO Thomas Lingelbach bekannt, dass es Valneva gelungen ist, weitere jugendliche Probanden für die entscheidende Phase-III-Studie für den Wirkstoff (VLA2001-301) zu rekrutieren. Ungefähr 600 Teilnehmer konnte man gewinnen, die entweder den Wirkstoff oder ein Placebo erhalten. Valneva tut also alles, um noch in diesem Jahr die Zulassung zu erhalten. Der Aktienkurs honoriert dies heute mit einem Anstieg von über sechs Prozent!

