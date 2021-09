NORDLB stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Frank Schwope

Analysiertes Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60,96

Kursziel alt: 60,96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hella angesichts einer gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognose auf "Halten" mit einem Kursziel von 60,96 Euro belassen. Analyst Frank Schwope geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass dies der Auftakt für weitere Prognoseverschlechterungen in der Branche ist. Das zum Teil selbstverschuldete Problem des Chip-Mangels dürfte im zweiten Halbjahr zu weitreichenden Produktionsausfällen führen. Dies sei aber keine Krise, sondern eher eine Verlagerung. Da fast alle Autohersteller von dem Teile-Mangel betroffen seien, dürften sich die Autokäufe nur auf die nächsten Jahre verlagern./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 12:30 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 12:35 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.