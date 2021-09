Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Die Compleo Charging Solutions AG sieht den Beschluss desBundesrates vom 17. September 2021 zur novellierten Ladesäulenverordnung alsverbraucherfreundlichen Schritt. Nach der neuen Verordnung der Bundesregierungmüssen alle ab dem 1. Juli 2023 neu eingerichteten öffentlichen Ladepunkte einenkontaktlosen Zahlungsvorgang mittels gängiger Kredit- und Debitkarte anbieten.Mit der Fokussierung auf die kartenbasierte Abrechnung ist ein weiterer Bausteinan Payment-Methoden nun klar geregelt.Compleo wird künftig weiterhin technologieoffen sein und nutzerfreundlicheLösungen weiterentwickeln, die Verbrauchern, Betreibern und Anbietern vonLadeinfrastruktur gleichermaßen dienlich sind. Hierzu gehört für Compleo auchdie Authentifizierung des Nutzers und des Fahrzeuges nach der ISO-Norm 15118,die eine individuelle Autorisierung bei jedem Ladevorgang überflüssig macht. DerHersteller von Ladelösungen für E-Autos betont, dass die BezahlsystemeAd-hoc-Zahlung, Roaming, Ladekarten- und Apps sowie ISO 15118 weiterhin bestehenund weiterentwickelt werden: "Mit der Kartenzahlung per Debit- oder Kreditkartenwird ein gängiges und unkompliziertes Verfahren zusätzlich eingeführt", soChecrallah Kachouh, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG. "Das ist dichtdran am Verbraucher und entspricht seinen Zahlungsgewohnheiten. So sindE-Autofahrer beim Laden nicht zwingend auf eine Zahlungsmethode festgelegt."Jemand, der derzeit auf der Autobahn fährt und kurzfristig laden muss, steht oftvor der zusätzlichen Hürde, sich spontan eine App herunterladen zu müssen. Auchträgt er nicht unbedingt verschiedene Ladekarten im Portemonnaie herum. Mit118,3 Millionen ausgegebenen Debitkarten sowie 40,56 Millionen Kreditkartenallein in Deutschland, wie sie die Statista GmbH für das Jahr 2020 anführt, sinddiese Zahlungsmittel dagegen sehr stark verbreitet. Die novellierteLadesäulenverordnung ist Teil des Masterplans Ladeinfrastruktur, mit dem dieBundesregierung gemeinsam mit der Automobilwirtschaft und Energieversorgern dasHochfahren der Elektromobilität in Deutschland fördern will. Die Integrationkartenbasierter Bezahlmethoden bei neu errichteten Ladepunkten ist ein Baustein.Die Verordnung sieht ebenfalls den Einbau einer Schnittstelle an neuen Stationenvor, die dynamische Daten an das Auto übermittelt. E-Auto-Fahrer sollen darüberab dem 1. März 2022 Informationen über den Standort einer Ladesäule erhaltensowie darüber, ob sie frei oder belegt ist. Diese Funktionen bietet Compleo