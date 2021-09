PARIS, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- In der ersten Hälfte 2021, als die Gesundheitskrise noch deutlich spürbar war, sorgte der Kunstmarkt dafür, dass kontinuierlich Werke im Umlauf waren. Tatsächlich gelang es den wichtigsten Auktionshäusern, ihre Geschäftsaktivitäten – dank einer intelligenten Mischung aus Online-Versteigerungen, Auktionen mit besonderen Themenschwerpunkten und im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen – in ein noch besseres Licht zu rücken. Zudem öffneten die Auktionshäuser endlich ihre Tore für entmaterialisierte Kunstwerke; nun surfen sie auf einer Welle der ultra-zeitgenössischen Kunst, die auch die Aufmerksamkeit der Massenmedien weckt.

Thierry Ehrmann, Präsident und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice:

„Artprice verzeichnet im Bereich der Bildenden Künste die höchste je erreichte Anzahl erfolgreicher Versteigerungen, ein Plus von 10,5%, verglichen mit dem 1. Halbjahr 2019, das bereits einen historisches Rekordjahr war.

Wegen dem Fehlen der internationalen Kunstmessen kehrten einige Sammler zu den Auktionshäusern zurück (vor Ort oder online), doch der Anstieg des Transaktionsvolumens war bereits vor der Gesundheitskrise beobachtbar und nimmt nun einfach erneut zu."

Oberes Marktsegment vs. preiswertere Kunst

Nach einem chaotischen Jahr 2020 zog auf dem Auktionskalender des Kunstmarktes wieder die Normalität ein, insbesondere mit der Wiederaufnahme der Frühjahrsauktionen in New York. Die in der 19. Woche in New York organisierten Versteigerungen (vom 10. bis 16. Mai 2021) setzten insgesamt 1,5 Milliarden Dollar um; dies entspricht 21% des globalen Auktionsumsatzes im 1. Halbjahr 2021.

Unsere Daten bezüglich des 1. Halbjahres lassen übrigens darauf schließen, dass der Kunstmarkt immer noch relativ preiswert ist. Von den 302 100 weltweit versteigerten Losen wurden 51% für weniger als 1 000 Dollar (inkl. Käuferentgelt) erworben. Und – anders als im höchsten oberen Marktsegment – wurden diese erschwinglichen Arbeiten regelmäßig das ganze Jahr über versteigert. Online-Versteigerungen sorgen gegenwärtig sogar in den Monaten Juli und August für ein zwar niedriges, jedoch spürbares Geschäftsvolumen; normalerweise kommt die Geschäftstätigkeit in diesen Monaten nämlich völlig zum Stillstand.