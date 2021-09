Vicinity Motor Corp. erhält Bestellungen im Wert von über 15 Mio. $ für 38 Vicinity Classic-Busse von führenden Verkehrsbetrieben in Quebec

Im Rahmen der Lieferabkommen bestellten Robert Paquette Autobus et Fils Inc. 18, Transcobec (1987) Inc. 11 und Autobus Yves Seguin et Fils Inc. 9 Vicinity Classic-Busse, die allesamt bei der kanadischen Verkehrsgesellschaft EXO eingesetzt werden sollen. Der Vicinity wird in den Städten Oka, St-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Doux-Montagnes, Saint-Eustache, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Bois-de-Fillions, Saint-Jérôme und Sainte-Anne-des-Plaines eingesetzt werden. Diese Bestellungen werden im Jahr 2022 geliefert werden und die aktuelle Flotte von 79 Vicinity-Bussen in der Provinz Quebec ergänzen.

„Unsere kanadische Marktführerschaft im Segment der mittelgroßen Nutzfahrzeuge im hohen Leistungsbereich sorgt weiterhin für solide Umsätze und Wachstum“, sagte William Trainer, Founder und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Die starke Position von Vicinity in Kanada ist ein Beleg für unseren Status als Vorzeigeunternehmen und unseren umfassenden Stamm an langjährigen zufriedenen Kunden. Wir freuen uns darauf, mit diesen aufregenden neuen Busbestellungen unzählige Fahrgäste in ganz Quebec zu bedienen.“

„Wir nutzen den starken Absatz von VicinityTM-Bussen, um uns für eine frühe Führungsrolle und Wachstum bei unseren Elektrofahrzeugangeboten zu positionieren, einschließlich des Vicinity LightningTM EV und des VMC 1200 Class 3 Truck. Unsere beiden Elektrofahrzeug-Produktlinien gewinnen angesichts bindender Bestellungen von 29 Vicinity LightningTM-Elektrobussen, die sich zurzeit in Produktion befinden, und vielen weiteren, von denen wir überzeugt sind, dass sie in naher Zukunft bestellt werden, immer mehr an Dynamik. Wir sind davon überzeugt, dass es uns unsere breite Palette an traditionellen und elektrifizierten Fahrzeugen ermöglichen wird, unseren Marktanteil in ganz Nordamerika zu erweitern, alle Möglichkeiten zu nutzen und langfristig einen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, sagte Trainer abschließend.