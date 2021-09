Novamind präsentiert auf der Benzinga Healthcare Conference

Novamind nimmt an Podiumsdiskussion über das revolutionäre Potenzial von psychedelischer Medizin in der psychischen Gesundheitsfürsorge teil

TORONTO, ON / 23. September 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, wird an der Benzinga Healthcare Small Cap Conference teilnehmen, die am 29. und 30. September 2021 virtuell ausgerichtet wird.

Yaron Conforti, CEO und Director von Novamind, wird am Donnerstag, den 30. September um 12:35 Uhr EST (18:35 Uhr MEZ) zusammen mit anderen Größen aus der Branche an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Addressing Mental Health through Emerging Therapies“ [Behandlung von psychischen Gesundheitsstörungen durch neuartige Therapien] teilnehmen.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wird Herr Conforti von 13:15 bis 13:30 Uhr EST (19:15 bis 19:30 Uhr MEZ) eine Präsentation halten, um die Investoren über das schnell wachsende Netz von psychiatrischen Kliniken und klinischen Forschungsstandorten, deren Hauptaugenmerk auf psychedelische Medizin gerichtet ist, zu informieren. Im Anschluss wird eine kurze Fragerunde stattfinden.

Über den folgenden Link erhalten Sie nähere Informationen über die Veranstaltung und können sich kostenlos anmelden:

www.benzinga.com/events/small-cap/healthcare/

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von ‚Cedar Psychiatry‘-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von ‚Cedar Clinical Research‘, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl ‚Cedar Psychiatry‘ als auch ‚Cedar Clinical Research‘ sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter www.novamind.ca.