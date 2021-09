AIXTRON mit Rückenwind Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.09.2021, 14:32 | | 25 0 23.09.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen schwingen heute bei AIXTRON eindeutig das Zepter. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 23,45 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser Bremsbereich ist bei 22,10 EUR zu finden. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 20,39 EUR steht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

