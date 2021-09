Bei Nel ASA heute Gewinne einstreichen?

Nel ASA-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund neun Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 1,49 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 1,85 EUR steht. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

