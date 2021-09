DGAP-News: APICORP / Schlagwort(e): Sonstiges

APICORP stellt sein erstes Green Bond Framework vor



23.09.2021 / 13:50

PRESSEMITTEILUNG



APICORP stellt sein erstes Green Bond Framework vor



Dammam, Saudi-Arabien, 22. September 2021: Green Bond Framework folgt auf die Genehmigung seines ESG Policy Framework im April 2021; APICORP (http://www.APICORP.org) verstärkt Ausrichtung auf die Finanzierung von erneuerbaren Energien und anderen umweltfreundlichen Projekten; Anteil von grünen Kapitalanlagen am Kreditportfolio hat sich zwischen 2015 und 2020 mehr als vervierfacht; Weg frei für die Emission einer grünen Anleihe in naher Zukunft als eine der weltweit ersten auf Energie spezialisierten Institutionen.



Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten mit Schwerpunkt auf dem Energiesektor in der MENA-Region, hat heute die Einführung ihres ersten Green Bond Framework (Framework) bekannt gegeben. Dieses Framework wird die Grundlage für die Herausgabe von Green Bonds (Sukuk) bilden. Die Institution weitet durch diesen Schritt ihr Engagement für Projekte im Einklang mit ihrem erst kürzlich genehmigten ESG Policy Framework aus und fördert die Entwicklung des breiteren Marktes für nachhaltige Finanzierungen. Die Projekte, die über den Green Bond/Sukuk von APICORP finanziert oder refinanziert werden oder Investitionen erhalten, sollen sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) orientieren und den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Eindämmung von Umweltverschmutzung sowie den Erhalt der biologischen Vielfalt unterstützen. Das Green Bond Framework steht im Einklang mit den Green Bond Principles 2021 (GBP) der International Capital Market Association (ICMA). Zudem wurde für das Green Bond Framework eine Second Party Opinion (SPO) ausgestellt. Die SPO von V.E. bewertet den "Beitrag zur Nachhaltigkeit" und die "erwarteten Auswirkungen" des Green-Bond-Programms von APICORP als "fortgeschritten" und stuft die strategischen Nachhaltigkeitsprioritäten und Branchenanleihen von APICORP als "kohärent" ein.



