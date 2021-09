NORDLB stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Wolfgang Donie

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 9,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa angesichts einer Kapitalerhöhung und dem damit verbundenen Handel von Bezugsrechten von 9,00 auf 6,50 Euro angepasst. Die Einstufung beließ Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Halten". In der Studie erklärte der Experte detailliert, wie sich die Bezugsrechte auf den bisherigen Kurs der Lufthansa auswirken. Seine Berechnungen zeigen, dass die Aktie vor den Auswirkungen bereinigt knapp 6 Euro gekostet hätte - und ab dieser Schwelle rechnerisch im Plus liegt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 12:30 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 12:37 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.