Bike24 Kleinerer Aktienrückkauf Nachrichtenquelle: 4investors | 23.09.2021, 14:22 | | 12 0 | 0 23.09.2021, 14:22 |



„Die zurückgekauften Aktien der Gesellschaft sollen als einmaliger geldwerter Vorteil (Bonus) im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft an Angestellte der ...



Weiterlesen auf 4investors.de Die Bike24 Holding will eigene Aktien zurückkaufen. Der Umfang des Programmsist mit bis zu 0,425 Millionen Euro aber kleinerer Natur. Mit dem Kauf will man im XETRA-Handel schon am heutigen Tag beginnen und diesen bis spätestens 1. Oktober abschließen.„Die zurückgekauften Aktien der Gesellschaft sollen als einmaliger geldwerter Vorteil (Bonus) im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft an Angestellte der ...

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer