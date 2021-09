Das neue Airship Preference Center gibt Vermarktern die volle Kontrolle über den Erhalt von Verbraucher-Opt-Ins

Um die Marken hierbei zu unterstützen, kündigte das Customer Engagement-Unternehmen Airship heute die Verfügbarkeit von Airship Preference Center an, der ersten Marketing-freundlichen Preference-Zentrale in der Branche, die das Erstellen, Verwalten und Optimieren von Opt-in-Entscheidungen der Kunden ohne ständigen Entwickler-Support oder unvermeidliche App-Updates für den App Store oder Google Play ermöglicht.

Über das Airship Preference Center können Marketer ab dem ersten Tag des iOS-15-Launch Unterbrechungsstufen für Push-Benachrichtigungen festlegen – passiv, aktiv, zeitempfindlich oder kritisch –, um die Zustellung von Mitteilungen zu steuern. Zum Beispiel kann eine Benachrichtigung so eingestellt werden, dass sie den aktuellen Fokus-Modus durchbricht, um einen Nutzer sofort zu alarmieren. Oder sie wirdso eingestellt, dass sie mit einem akustischen Signal ankommt. Marketer können die Lösung von Airship auch nutzen, um Relevanzwerte für Benachrichtigungen festzulegen und Rich Media hinzuzufügen, die zusammen mit dem Nutzerverhalten die Reihenfolge und den Stellenwert der Nachrichten einer Marke in der vom Nutzer definierten Mitteilungsübersicht definieren.

„Mobile Apps waren während der gesamten Pandemie der rettende Strohhalm – sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher, da sie schnelle Einkäufe, verlässliche Beschreibungen und sichere Prozesse erlaubten, wie berührungsloses Bezahlen oder Lieferung an einen Ablageort. Parallel dazu zwingen neue, nutzerzentrierte Mitteilungseinstellungen die Anbieter dazu, den Kunden die Präferenzen für Benachrichtigungen klarer und präziser zu kommunizieren und sicherzustellen, dass die Mitteilungen relevant und wertvoll sind.“ sagt Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. „Das Airship Preference Center bringt mit großer Geschwindigkeit und Flexibilität Licht in die individuellen Kundenpräferenzen, wodurch sich Push-Mitteilungen mit der vollen Leistungsfähigkeit unserer Plattform so optimieren lassen, dass sie die Menschen erreichen, wann und wo es für sie am wichtigsten ist.“