STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Für Mega-Deal: Veolia besorgt sich neues Kapital

Der 40 Werte umfassende Leitindex kennt auch am Donnerstag nur eine Richtung und legt weiter zu. Die gestern angekündigten Tapering-Maßnahmen der FED scheinen Anleger heute ebenfalls nicht verunsichern zu können. So plant die amerikanische Zentralbank noch im Laufe des Jahres das Zurückfahren der Anleihekaufprogramme. Auch eine Zinssteigerung scheint bis Sommer 2022 möglich. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Lufthansa (WKN 823212)

Wie bereits zur Wochenmitte werden auch am Donnerstag die Papiere der Lufthansa und die entsprechenden Bezugsrechte äußerst rege gehandelt. Beide Papiere notieren zum Mittag im Minus. 2. Veolia BZR (WKN A3C9SZ)

Sehr viele Orders werden indes auch in Bezugsrechten des französischen Versorgungs-Konzern Veolia Environment abgewickelt. Für je 21 gehaltene Veolia-Papiere erhalten Anteilseigner 4 neue Papiere zum Ausgabepreis von 22,70 Euro. Durch die Kapitalerhöhung verspricht sich der Konzern zusätzliche Mittel für die Übernahme des Konkurrenten Suez, die für rund 13 Milliarden Euro über die Bühne ging. 3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist der Mainzer Gesundheits-Konzern BioNTech. Wie vor kurzem bestätigt wurde, lässt die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA den Impfstoff von BioNTech/Pfizer für Auffrischungsimpfungen zu. Die Aktie gewinnt rund 0,6%.

Börse Stuttgart auf YouTube

Am Aktienmarkt ziehen dunkle Wolken auf. Mit der Krise des Immobilienentwicklers Evergrande werden Erinnerungen an die Lehman Brothers Pleite wach, zudem sorgen die Regulierungen u.a. bei Tech-Werten für Magenschmerzen. Welche Ziele die Regierung verfolgt und wie attraktiv China-Aktien vor diesem Hintergrund noch sind, verrät Kapitalmarktanalyst Dr. Thorsten Proettel von der W&W Asset Management im Interview. Er blickt zudem auf den US-Markt und verrät, ob die Fed den Krisenmodus bald hinter sich lässt. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=3LjxTTVc40A

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment lag im bisherigen Handelsverlauf nur kurz im positiven Bereich. Die überwiegende Zeit liegt er deutlich, mit Werten von bis zu -60 Punkten im negativen Bereich. Die Derivateanleger misstrauen anscheinend den Kursgewinnen im DAX.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA6P73)

Mit großem Abstand finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Alphabet statt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen in den Call-Optionsschein ein. Die Alphabet-Aktie legt 0,4% auf 2.420 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN HR6CAM)

Wie bereits am Vortag steigen die Anleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf Facebook ein. Der Social-Media-Konzern hat inzwischen über mehr als drei Milliarden Nutzer. Für die Aktie geht es 1% auf 296 Euro aufwärts. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf Airbus (WKN MA4YGQ)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den DAX-Aufsteiger Airbus steigen die Anleger an der Euwax ein. In dem französischen Leitindex CAC 40 ist Airbus schon seit längerem enthalten. Die Aktie legt um 1,5% auf 117 Euro zu. Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)