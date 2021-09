Temenos, Vodeno und die Aion Bank kündigen strategische Zusammenarbeit an, um den Einsatz von Banking as a Service in Europa zu beschleunigen

Bei den ersten Bankdienstleistungen, die eingeführt werden, handelt es sich um eine Kombination aus der Temenos Banking Cloud und den Kartenmanagement- und Zahlungsverarbeitungsdiensten von Vodeno. Dies ermöglicht es Banken und Unternehmen verschiedenster Branchen, ihr Produktportfolio für ihre Kunden zu erweitern, indem sie neue Zahlungs- und Kartenservices automatisieren und nahtlos in das Angebot für ihre Kunden einbetten. Die Zusammenarbeit aller drei Unternehmen vereinfacht den Einsatz von eingebetteten Finanzdienstleistungen in Europa und reduziert den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Aufwand. Die Kunden profitieren von kürzeren Markteinführungszeiten und von der betriebswirtschaftlichen Flexibilität, ihrerseits neue Angebote für ihre Kunden entwickeln zu können. Temenos und Vodeno arbeiten zusammen mit Banken und Finanztechnologieunternehmen aus verschiedenen Ländern Europas bereits an mehreren Machbarkeitsstudien.

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN), Vodeno, ein vollständig cloud-nativer Anbieter von BaaS, sowie die Aion Bank, eine in Europa lizenzierte digitale Bank und ein Kreditinstitut, haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um den Einsatz von Banking as a Service (BaaS) in Europa zu beschleunigen.

Die Temenos Banking Cloud vereint Temenos Transact und Temenos Infinity Banking Services, die über REST APIs an die VODENO Cloud Platform angebunden werden. Durch die strategische Allianz werden die Kunden in der Lage sein, sofort digitale Debit- und Kreditkarten für Privat- und Geschäftskunden von Banken auszugeben. Darüber hinaus können Bestandskunden von Temenos Finanzdienstleistungen nutzen, die in personalisierte Angebote für ihre Kunden eingebettet sind und mit intelligenten, kontextbezogenen Angeboten in Echtzeit am richtigen Touchpoint bereitgestellt werden.

Mehr als 3.000 Finanzdienstleister in aller Welt nutzen die moderne, offene Cloud-Technologie von Temenos. Die Temenos Banking Cloud ermöglicht es Banken und anderen Unternehmen, Bankdienstleistungen über eine sichere, sich ständig weiterentwickelnde Self-Service-Plattform zu nutzen, zu verwalten und zu pflegen, und gestattet ihnen die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Banking as a Service (BaaS) entwickelt sich im Finanzdienstleistungssektor zu einem Megatrend: Lizenzierte Banken integrieren dabei ihre digitalen Bankdienstleistungen direkt in die Produkte anderer Nicht-Finanzunternehmen. Die Aion Bank und Vodeno, die beide von dem globalen Wachstumsinvestor Warburg Pincus LLC unterstützt werden, wurden mit dieser Absicht vor Augen gegründet. Der BaaS-Markt in Europa wird derzeit auf ein Volumen von über 3 Mrd. US-Dollar geschätzt. BaaS-Funktionen sind für Banken, Finanztechnologieunternehmen, Nicht-Banken und spezialisierte BaaS-Anbieter attraktiv, die nun die kombinierte Leistungsfähigkeit der Temenos Banking Cloud und der Technologie von Vodeno nutzen können, um neue Bankdienstleistungen zu entwickeln, bereitzustellen, zu nutzen bzw. zu monetarisieren. Temenos, Aion und Vodeno können ihren Kunden jetzt digitale Bankdienstleistungen jeder Marke anbieten, z. B. mobile Bankkonten, Debit- oder Kreditkarten und Zahlungsdienste, ohne dass sie dazu eine eigene Banklizenz benötigen.