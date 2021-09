Es hat zwar ein wenig länger gedauert, aber nun steht die Aktie unter Dampf!

Unsere letzte Kommentierung zu ConocoPhillips überschrieben wir am 27.08. noch mit „Neuer Schwung muss her!“.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] ConocoPhillips nutzte zunächst die Gunst der Stunde und knackte den Widerstand von 60 US-Dollar. Der Ausbruchsversuch erlangte aber nur mäßige Relevanz. Der Vorstoß in Richtung 63,5 US-Dollar fiel rasch wieder in sich zusammen. Wichtige Unterstützungen (beispielsweise bei 60,0 US-Dollar und 55,0 US-Dollar) wurden im Zuge des Rücksetzers unterschritten. Zuletzt kämpfte sich die Aktie jedoch wieder zurück über die 55,0 US-Dollar und konnte so die Lage erst einmal stabilisieren. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar. Die Widerstandszone um 57,6+US-Dollar sowie der Bereich um 60 US-Dollar müssen nun zurückerobert werden, um das Erholungsszenario weiter voranzubringen. Auf der Unterseite haben die 52,8 US-Dollar und 51,4 US-Dollar nun eine zentrale Bedeutung als Unterstützungen. Sollte es unter die 51,4 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit testete ConocoPhillips noch ein ums andere Mal den Unterstützungsbereich um 55 US-Dollar. Von diesem konnte sie sich nun aber erst einmal lösen, denn der Markt honorierte den „Deal“ mit Shell. ConocoPhillips will für 9,5 Mrd. US-Dollar (cash) die Schiefergasaktivitäten im Permian Basin von Shell übernehmen. Der Kauf steht noch unter Vorbehalt und bedarf noch diverser behördlicher Zustimmungen und Genehmigungen.

Die Nachricht entpuppte sich als Katalysator für den Aktienkurs von ConocoPhillips. Die Aktie jagte im gestrigen Mittwochshandel über den wichtigen Widerstandsbereich von 60 US-Dollar. Reicht die Kraft nun auch noch aus, um auf ein neues 52-Wochen-Hoch jenseits der 63,5 US-Dollar vorzustoßen? Womöglich werden es die nächsten Tage bereits zeigen. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 55 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.