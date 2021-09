Aktien-Musterdepot 10/2021: Aufholjagd

Mit Shimano, Ringmetall, Gazprom und CropEnergies verzeichneten gleich vier Titel im Monatsvergleich prozentual zweistellige Kurszuwächse. Hinzu kam ein deutliches Plus bei unserem DAX-Short, der in einem zuletzt schwächeren Gesamtmarkt zur Depotabsicherung beitrug. Da wir eine Top-Bildung in vielen Indizes erken­nen und daraus kurzfristig ein gewis­ses Korrekturpotenzial ableiten, können wir uns vorstellen, recht zeitnah noch weitere Shortanteile zu erwerben. Erhalten Sie Zugriff zu diesem …