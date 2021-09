Novavax hat zusammen mit ihrem Partner Serum Institute of India einen Zulassungsantrag bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Notfallaufnahme ihres rekombinanten Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 gestellt. Der Antrag basiere „auf dem früheren Zulassungsantrag des Unternehmens beim Drugs Controller General of India”, so Novavax am Donnerstag.Eine Notfallzulassung für NVX-CoV2373 seitens der WHO ist Voraussetzung für ...