BaFin News Capstone Trading Group Ltd. (alias Capstone Assets Ltd.): BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.09.2021, 16:25 | | 22 0 | 0 23.09.2021, 16:25 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Capstone Trading Group Ltd. (alias Capstone Assets Ltd.), angeblicher Sitz in der 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Vereinigtes Königreich, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (23.09.2021)



