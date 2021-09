Gelsenkirchen (ots) - Er ist das kleinste und leichteste chemische Element, aber

einer der größten Hoffnungsträger auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität:

Wasserstoff (H2). Viel wird in der aktuellen Debatte über das kleine Molekül

gesprochen. Doch noch ist der Einsatz nicht flächendeckend möglich. Welche

Hindernisse stehen einer Wasserstoffwirtschaft im Wege? Und was bedeuten die

vielen Farben - von grün über blau bis türkis? Licht in dieses

Wasserstoff-Dunkel bringt Dr. Stefan Herrig, Projektmanager für Wasserstoff bei

IN4climate.NRW. In der Landesinitiative entwickeln Wirtschaft, Wissenschaft und

Politik gemeinsam Strategien für eine klimaneutrale Industrie.



Wasserstoff hat eine Menge Vorzüge: Er kann sowohl als Energieträger als auch

als Grundstoff verwendet werden. Er ist geruchslos und ungiftig, besitzt - auf

die Masse bezogen - eine hohe Energiedichte, lässt sich gut transportieren und

speichern - und bei seiner Verbrennung entsteht statt CO2 nur Wasserdampf. All

das macht ihn zum Hoffnungsträger für die klimaneutrale Transformation. Doch

diesen vielen Vorteilen steht ein großer Nachteil entgegen: H2 in Reinform kommt

in der Natur kaum vor. Das bedeutet, er muss unter Energieeinsatz aus chemischen

Verbindungen gewonnen werden. Die Verfahren, mit denen diese Gewinnung erfolgt,

werden durch Farben gekennzeichnet.







Bedeutung



Grauer Wasserstoff



Über eines sind sich WissenschaftlerInnen, Unternehmen und PolitikerInnen einig:

In absehbarer Zukunft darf es im H2-Farbkasten nur noch eine Farbe geben: Grün.

Denn grüner Wasserstoff wird mithilfe Erneuerbarer Energien - und damit

CO2-neutral - hergestellt. Künftig sollen große Elektrolyse-Anlagen mithilfe von

erneuerbarem Strom Wasser (H2O) in seine Bestandteile Wasserstoff (H2) und

Sauerstoff (O2) aufspalten. Der Wasserstoff wird dann über Pipelines

weitergeleitet, um Industrieanlagen oder den Mobilitätssektor (ÖPNV,

Güterverkehr, Schiffs- oder Flugverkehr) mit Energie zu versorgen oder um

stofflich genutzt zu werden.



Insbesondere für die Industrie birgt Wasserstoff große Potenziale.

Industrieunternehmen stehen dabei aktuell vor der Herausforderung, ihre Anlagen

für die Verwendung von Wasserstoff als Rohstoff oder Energieträger umzurüsten.

Doch "grüner" erneuerbarer Strom zur Erzeugung von Wasserstoff steht noch nicht

in ausreichender Menge zur Verfügung. Außerdem müssen in großem Rahmen

Elektrolyseanlagen gebaut werden.



Derzeit wird neben der etablierten alkalischen Elektrolyse mehr und mehr auch

die PEM-Elektrolyse in den großskaligen Einsatz gebracht. Sie eignet sich Seite 2 ► Seite 1 von 3



Grün, blau, türkis, gelb, grau, violett - die Wasserstoff-Farbpalette und ihreBedeutungGrauer WasserstoffÜber eines sind sich WissenschaftlerInnen, Unternehmen und PolitikerInnen einig:In absehbarer Zukunft darf es im H2-Farbkasten nur noch eine Farbe geben: Grün.Denn grüner Wasserstoff wird mithilfe Erneuerbarer Energien - und damitCO2-neutral - hergestellt. Künftig sollen große Elektrolyse-Anlagen mithilfe vonerneuerbarem Strom Wasser (H2O) in seine Bestandteile Wasserstoff (H2) undSauerstoff (O2) aufspalten. Der Wasserstoff wird dann über Pipelinesweitergeleitet, um Industrieanlagen oder den Mobilitätssektor (ÖPNV,Güterverkehr, Schiffs- oder Flugverkehr) mit Energie zu versorgen oder umstofflich genutzt zu werden.Insbesondere für die Industrie birgt Wasserstoff große Potenziale.Industrieunternehmen stehen dabei aktuell vor der Herausforderung, ihre Anlagenfür die Verwendung von Wasserstoff als Rohstoff oder Energieträger umzurüsten.Doch "grüner" erneuerbarer Strom zur Erzeugung von Wasserstoff steht noch nichtin ausreichender Menge zur Verfügung. Außerdem müssen in großem RahmenElektrolyseanlagen gebaut werden.Derzeit wird neben der etablierten alkalischen Elektrolyse mehr und mehr auchdie PEM-Elektrolyse in den großskaligen Einsatz gebracht. Sie eignet sich