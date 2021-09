Der Countdown bis zur Bundestagswahl läuft ab. Umfragen zeigen schon länger: immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in den Staat. Die großen Parteien machen es sich einfach: ignorieren, verdrängen, verteufeln. Das Bundesverfassungsgericht macht es sich ebenso einfach: über die größten Einschnitte in die Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik entscheiden sie einfach nicht. „Wie gefährdet

Der Beitrag Tichys Ausblick: „Wie gefährdet ist unsere Demokratie?“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.