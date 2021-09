Papst Franziskus segnete den Grundstein für das neue St. Martin Krankenhaus - das erste slowakische Gesundheitsprojekt, das im Rahmen des EU-Aufbau- und Resilienzplan finanziert wird

MARTIN, Slowakei, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- Nach mehrjährigen Vorbereitungen nimmt die Verwirklichung eines modernen medizinischen Zentrums im Herzen der Slowakei dank dieses einmaligen Moments immer realistischere Formen an. So geschehen bei der Heiligen Messe in Šaštín-Stráže am Mittwoch, den 15. September 2021, die Papst Franziskus im Beisein der höchsten Staatsbeamten, darunter auch des Ministerpräsidenten der Slowakischen Republik, Eduard Heger, zelebrierte.

„Die Segnung des Grundsteins des neuen Universitätskrankenhauses in Martin durch Papst Franziskus ist für uns eine große Ehre und zugleich eine Verpflichtung zur weiteren Arbeit. Für die Region Zentralslowakei wird das Universitätskrankenhaus St. Martin eine bedeutende Investition darstellen", sagte MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, Generaldirektor des Universitätskrankenhauses in Martin.