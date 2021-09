Die US-Notenbank Fed bleibt ihrer Linie der lockeren Geldpolitik treu, wobei ein Kurswechsel in Sichtweise rückt. Was meinen unsere User? Ein Blick in unsere Foren auf die prägnantesten Einträge:

Weil die Zinsen aber noch immer im Keller blieben, gebe es auch zu Aktien vorerst keine Alternative, zitierte die dpa Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die Meinungen, was die Zukunft am Aktienmarkt vor dem Hintergrund der geldpolitischen Maßnahmen bringe, gehen trotzdem auseinander, wie das Meinungsbild aus unserem DAX-Forum auf w:o zeigt: 57-er: „Heute ist alles auf den Kopf gestellt, was sich früher mal Marktwirtschaft genannt hat. Gelddruckorgien, Negativzinsen, Extremverschuldungen, Marktmanipulationen und Planwirtschaft, wo man nur hinguckt. An Angebot und Nachfrage haben die Zentralbanken so lange herumgeschraubt, bis es passt. Damit der Kollaps noch weiter hinausgezögert wird. Was soll man da vergleichen? Eine interessante Frage wird sein, ob man jetzt noch die Zinsen erhöhen kann, ohne diesem Gebilde nicht gleichzeitig den großen Todesstoß zu versetzen. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich meine, man sitzt jetzt in der perfekten Falle.“