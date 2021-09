Köln (ots) - 23. September 2021 - Bereits zum 25. Mal werden am 20. November die

SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) in Kitzbühel/Tirol verliehen. Sie zählen zu

den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Im Rahmen des

Wettbewerbs werden ausschließlich Produkte und Konzepte prämiert, die auf den

ganzheitlichen Spa-Gedanken, Haut und Körper Gutes zu tun, einzahlen, und durch

überzeugende innovative Leistungen begeistern.



Während des Bewerbungszeitraums hatten Unternehmen aus mehr als 37 Ländern die

Möglichkeit, ihre innovativen Beauty-Produkte, Spa-Locations bzw. Luxus-Hotels

und außergewöhnliche Treatments einzureichen. Mit mehr als 250 hochwertigen

Bewerbungen hatte die unabhängige, elfköpfige Experten-Jury, darunter

Medizinerin und Anti-Aging Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Entertainer

Riccardo Simonetti und Promi-Make-up-Artistin Serena Goldenbaum sowie die

Beauty-Expertinnen von BARBARA, BRIGITTE und GALA, einiges zu tun.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In diesem Jahr wird der begehrte Preis in insgesamt sieben Rubriken vergeben. Umauf die aktuellen Bedürfnisse der Anwender:innen und neueste Markttrends nochbesser eingehen zu können, wurden die Kategorien teilweise neu benannt und umHaircare, Selfcare sowie Hightech Beauty ergänzt.Die Finalist:innen der sieben Kategorien stehen nun fest. Vorgestellt werden siein GALA Ausgabe 39 und BRIGITTE Ausgabe 23.Zu den Finalisten der Kategorie PRESTIGE gehören:- Chanel: Le Lift Crème- La Mer: The Concentrated Night Balm- Sisley: Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge La CureIn der Kategorie LIFESTYLE sind folgende Produkte unter den Finalisten:- Annemarie Börlind: Anti-Aging Augenpads Gold- Dr. Grandel: Vitamin Infusion Cream- Drunk Elephant: Protini Polypeptide CreamIn der Kategorie HAIRCARE haben es diese Produkte in die Finalrunde geschafft:- Aveda: Botanical Repair Intensive Strengthening Masque Rich- GHD: Max Styler unplugged- La Biosthétique : Long Hair Growth Booster SerumIn der Kategorie ORGANIC sind die Finalisten:- Ananné: Purgatio Detox Mask- Garnier Bio: pflegendes Bio-Hanf Erholung & Regeneration Nacht-Öl- Weleda: Aroma Showers (Harmony, Energy, Relax, Love)Zu den Finalisten in der Kategorie HIGHTECH BEAUTY gehören:- Braun: Silk-épil 9 Flex Beauty-Set- Foreo: Bear Massagegerät- Sensai: Biomimesis Veil Diffuser & Effector & PotionDie Chance auf den Gewinn in der Kategorie SELFCARE haben:- Kneipp: Mindful Skin Regenerierende Nachtcreme- Susanne Kaufmann: Mineralsalz Körperlotion