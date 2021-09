Media Release: Nubo Sphere - Methanlecks zuverlässig lokalisieren, Emissionen nachhaltig minimieren

Nubo Sphere - Methanlecks zuverlässig lokalisieren, Emissionen nachhaltig minimieren

Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, kündigt die Entwicklung eines stationären Methanleck-Detektionssystems an: Nubo Sphere. Es ist als zukunftssichere End-to-End-Lösung konzipiert, die eine hohe Performance bei niedrigen Gesamtbetriebskosten bietet und damit den Stand der Technik in der Methanleckdetektion verändert. Noch nie war es so einfach ungewollte Methanemissionen in verschiedensten Industrien zuverlässig zu lokalisieren und zu quantifizieren. Die Analyse kontinuierlicher Methankonzentrationsdaten ermöglicht eine Leckerkennung in Echtzeit und damit viel früher, als dies bisher durch menschengesteuerte Lecksuche möglich war. Falls notwendig kann so durch schnelles Eingreifen Schadensbegrenzung betrieben werden, was sowohl die Sicherheit vor Ort erhöht wie auch die Umweltbelastung verringert.

Die Methankonzentration (CH 4 ) in der Atmosphäre ist seit 1750 um mehr als 150 % gestiegen und gilt als einer der Hauptverursacher der globalen Erwärmung. CH 4 hat sich als ein noch stärkeres Treibhausgas als CO 2 erwiesen, sodass der Nutzen einer sofortigen Reduktion dieser Emissionen offensichtlich ist. Da es sich um ein vergleichsweise kurzlebiges Gas handelt, ist es möglich die Umweltbelastung in verhältnismässig kurzer Zeit zu verringern. Allein in den USA werden jedes Jahr etwa 13 Millionen Tonnen CH 4 in die Luft freigesetzt - genug, um zehn Millionen Haushalte ein Jahr lang zu heizen. Studien zeigen jedoch, dass nur etwa 40 % des CH 4 in der Atmosphäre aus natürlichen Quellen wie Vulkanen oder Permafrostböden stammen, während der restliche Anteil durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Verringerung dieses Anteils an den gesamten CH 4 -Emissionen wurde daher zu einer Priorität für führende Nationen auf der ganzen Welt. Nur so können die Ziele von Klimainitiativen wie dem Pariser Abkommen erreicht werden. Und obwohl die anthropogenen Emissionen aus einer Vielzahl von Quellen stammen, stellt die Öl- und Gasindustrie die grösste Emissionsquelle des Energiesektors dar und ist damit der Schlüssel zur Bewältigung der weltweiten Klimakrise.