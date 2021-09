eprimo wird als "Champion der Digitalen Transformation" ausgezeichnet / Studie des Wirtschaftsmagazins CAPITAL in Zusammenarbeit mit Infront - eprimo gewinnt den AWARD 2021 in der Kategorie "Energie" (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Mit einer Gesamtbewertung von 4,2 von 5 erreichbarenPunkten gehört Deutschlands kundenstärkster Ökostromversorger eprimo zu den 29Teilnehmern, die vor wenigen Tagen als "Champions der Digitalen Transformation"auf dem Siegerpodest in Berlin standen. Anlässlich des Award-Gewinns sagteprimo-Geschäftsführer Jens Michael Peters: "Gemeinsam mit unserer gesamteneprimo-Belegschaft sind wir in die digitale Transformation eingestiegen, umanschließend wichtige Potenziale der Digitalisierung auszuschöpfen. Im Ergebnisist es gelungen, Kundenzufriedenheit und effiziente Prozesse gleichermaßen zusteigern. Das Resultat freut uns sehr - und es hilft, unser größtes Ziel zuerreichen: grüne Energie für alle bezahlbar anzubieten."Als Bester in der Kategorie "Energie" überzeugte eprimo vor allem in denBereichen Kundenintegration, Automatisierung und Kundenerlebnis. Bei eprimoerfolgt ein Großteil des Absatzes sowie der Servicekontakte über digitaleKanäle. Auf Basis der digitalen Nutzungsdaten werden wiederum neueAbsatzmöglichkeiten identifiziert und das Leistungsangebot aus Kundensichtspürbar verbessert. Die außerdem daraus resultierende Kostenreduktion istzugleich die Basis für attraktive Preise und weiteres Kundenwachstum.Die Studie "Champions der Digitalen Transformation" ermittelt erstmalig dieErfolgsmuster der Digitalen Transformation, differenziert nach Branchen undGeschäftschancen. Über eine Auszeichnung konnten sich diejenigen Unternehmenfreuen, die besonders erfolgreich die Potenziale der Digitalisierung erschlossenhaben. Insgesamt 127 deutsche Unternehmen in acht Branchen wurden für die Studieuntersucht. Der Fokus lag dabei auf Großunternehmen. Als Grundlage diente eineKombination aus qualitativen und quantitativen Analysen durch Fragebögen undTiefeninterviews mit den verantwortlichen Managern. Für die Erhebung wurde einumfangreiches Modell der digitalen Transformation herangezogen, das Themenblöckewie Organisation, Kultur, Mitarbeiter, Infrastruktur, Daten sowie Innovation undKundenerlebnis umfasste und differenzierte Digitalisierungsziele vonAutomatisierung bis Plattformen berücksichtigte.Pressekontakt:eprimo GmbHRoman ZurholdPressesprecherT +49 69 6 97 670353Fax +49 69 6 97 67049150mailto:Roman.Zurhold@eprimo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100575/5028401OTS: eprimo GmbH