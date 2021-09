Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.09.2021

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Guidance für GJ 2021/2022 mit Licht und Schatten



FORTEC Elektronik hat heute bereits per Ad-hoc die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 vorgelegt. Diese zeigt zum wiederholten Male, dass sich das Unternehmen zwar einer starken Nachfrage gegenübersieht, gleichzeitig aufgrund angespannter Lieferketten aber auch einen hohen Kostendruck spürt.



Auftragsbestand nochmals angestiegen: Wir hatten Ende August im Rahmen unserer Kommentierung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2020/2021 (Umsatz 77,4 Mio. Euro; EBIT 5,3 Mio. Euro) vermutet, dass das hohe Niveau im Auftragsbestand von zuletzt 55,0 Mio. Euro per 31.03. nach wie vor Bestand haben dürfte, da aufgrund von Beschaffungsproblemen eine Abarbeitung nicht im gewünschten Tempo erfolgen kann. Mit der heutigen Meldung offenbart FORTEC nun sogar einen aktuellen Auftragsbestand von rund 68 Mio. Euro. Darin zeigt sich sowohl das weiterhin hohe Kundeninteresse an den Lösungen von FORTEC als auch die unverändert vorherrschende Lieferproblematik, die weite Teile der

deutschen Wirtschaft betrifft. Nach Angaben des ifo-Instituts zählen Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie derzeit zu den Hauptbelastungsfaktoren für die Konjunktur.



Zweistelliges Wachstum angestrebt: Auf dieser Grundlage erwartet der Vorstand im GJ 2021/2022 ein Umsatzwachstum von bis zu 12%, was unsere Prognose von +11,4% yoy untermauert. Der Ausblick gilt nach Angaben FORTECs gleichermaßen für die Segmente Datenvisualisierung und Stromversorgungen. Das robuste Wachstum dürfte gemäß der neuen Guidance allerdings nur unterproportional im Ergebnis ankommen. So wird für das Konzern-EBIT nun ein Wachstum von bis zu 10% avisiert, was auf Basis des oberen Endes des Wachstumsziels eine Marge von rund 6,7% impliziert (MONe alt: 7,6%). Als Hauptkostentreiber erachten wir nach wie vor höhere Material- und Frachtkosten, die durch lange



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 25,00 Euro