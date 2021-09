FuelCell Energy – Was geht denn hier ab?

Glänzende Augen sind heute bei allen FuelCell Energy-Anteilseignern zu sehen. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer. Damit verteuert sich das Papier auf nun 6,93 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund neun Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 7,54 USD. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Anleger, die bei FuelCell Energy steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

