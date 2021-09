Valneva: Die Zielgruppe ist gigantisch! Auf dem Weg zur nächsten BioNTech?

Das französische Biotech-Unternehmen Valneva forscht intensiv an einem inaktiviertem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Angesichts der großen Skepsis vieler Menschen gegen die völlig neuartigen mRNA-Wirkstoffe von BioNTech und Moderna dürfte die Marktchance für den Valneva-Impfstoff gigantisch sein. Schließlich werden Impfstoffe mit Tot-Viren schon viele, viele Jahre beispielsweise gegen Kinderlähmung oder Tetanus eingesetzt.

Wie soeben bekannt wurde, ist es Valneva nun gelungen, weitere Jugendliche für die entscheidende Phase-III-Studie zu gewinnen, sodass diese weiter an Fahrt aufnimmt. Insgesamt nehmen 660 Probanden an der Studie teil. Läuft alles nach Plan bekommt Valneva bereits Anfang Oktober erste Ergebnisse zu den laufenden Studien, sodass eine Zulassung noch in diesem Jahr erfolgen könnte.

Der Aktienkurs hat sich nach den jüngsten Turbulenzen wieder deutlich erhöht. Zwischen Mitte August und Anfang September hat sich Valneva an der Börse mal eben verdoppelt, nur um diese Gewinne nach dem geplatzten Liefer-Deal mit Großbritannien genauso schnell wieder abzugeben. Derzeit läuft eine kräftige Erholung auf den jüngsten Einbruch.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

