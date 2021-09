Steinhoff: Die Katze ist aus dem Sack. So geht es jetzt weiter!

Der 23. September 2021 könnte in die Firmengeschichte der Steinhoff International Holding eingehen. Denn nach dem milliardenschweren Bilanzskandal fand heute in einem Amsterdamer Bezirksgericht eine vorentscheidende Gerichtsverhandlung statt. So sollten die Richter entscheiden, ob der in den vergangenen Wochen und Monaten zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelte Vergleich rechtens ist oder nicht. Das Urteil ist jetzt da…

Dabei dürfte den Steinhoff-Aktionären ein Stein vom Herzen gefallen sein. Schließlich hat das Gericht dem Vergleich zugestimmt, sodass einer Abwicklung jetzt (fast) nichts mehr im Wege steht. Sollten keine Rechtsmittel eingelegt werden, tritt der Vergleich schon in wenigen Tagen in Kraft. Der Aktienkurs honoriert das Urteil bereits mit weiteren Kursgewinnen. Nachdem es bereits in den vergangenen zwei Tagen nach oben ging, legt Steinhoff heute weitere drei Prozent zu.

