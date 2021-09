Die Familie von Jean-Michel Basquiat kündigt Sir David Adjaye OBE als Ausstellungsdesigner für Jean-Michel Basquiat King Pleasure an und enthüllt Details zu den Themen und Räumlichkeiten der Ausstellung, die am 9. April 2022 im ikonischen Starrett-Lehigh Building in New York eröffnet wird Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 23.09.2021, 18:53 | | 11 0 | 0 23.09.2021, 18:53 | Ausstellungsidentität und Begleitbuch kreiert von Abbott Miller von Pentagram Ileen Gallagher von ISG Productions produziert gemeinsam mit der Basquiat Familie NEW YORK, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Familie von Jean-Michel Basquiat hat angekündigt, dass der renommierte Architekt Sir David Adjaye OBE als Ausstellungsdesigner für die Ausstellung Jean-Michel Basquiat:King Pleasure fungieren wird. Die Ausstellung, die am 9. April 2022 im ikonischen Starrett-Lehigh Building in New York eröffnet wird, zeigt über 200 noch nie zuvor gezeigte und seltene Gemälde, Zeichnungen, Ephemera und Artefakte, um ein intimes und multidimensionales Porträt von Jean-Michel zu zeichnen, das so nur von seiner Familie vermittelt werden kann. Diese Ausstellung wird einen Raum schaffen, in dem die Familie Jean-Michel würdigen und seine Arbeit und Geschichte mit allen teilen kann. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure wird ausschließlich von der Familie kuratiert und produziert. Die Familie hat auch die Themen und Bereiche der Ausstellung bekannt gegeben, die jeweils Werke, Artefakte und einem eigenen Soundtrack aufweisen. 1960 - EINFÜHRUNG - In diesem Teil der Ausstellung werden dem Publikum Jean-Michel, seine Familie und sein Erbe anhand mehrerer Selbstporträts vorgestellt. KINGS COUNTY - Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Jean-Michels Kindheit in Brooklyn und Puerto Rico. Zu sehen sind u. a. eine Darstellung der Umgebung von Jean-Michels Elternhaus, Ephemera und Werke von Jean-Michel, darunter Rundbriefe von City-as-School, Skizzenbücher, persönliche Notizen und Gegenstände, Heimvideos, Interviews mit Familienmitgliedern, frühe Zeichnungen und Skulpturen. WORLD FAMOUS - Dieser Abschnitt beschreibt Jean-Michels kometenhaften frühen Erfolg, darunter Einzelausstellungen in New York und Los Angeles im Jahr 1982 sowie seine Teilnahme an der Documenta 7 in Kassel als jüngster von 176 ausgestellten Künstlern. Dieser Abschnitt umfasst Gemälde und andere Ephemera. IDEAL - 57 Great Jones Street Studio (August 1983) Studio Recreation- Jean-Michels Studio in der Great Jones Street wird nachgebaut und umfasst Gemälde, Zeichnungen, Skizzen, persönliche Gegenstände, seine Möbel, sein Fahrrad (sein wichtigstes Fortbewegungsmittel, da er Schwierigkeiten hatte, ein Taxi zu bekommen) sowie seine Video- und Büchersammlung. Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer