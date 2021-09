OTS Bertelsmann SE & Co. KGaA / Erfolgreiche Privatplatzierung von Majorel Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.09.2021, 19:15 | | 62 0 | 0 23.09.2021, 19:15 | Erfolgreiche Privatplatzierung von Majorel

Gütersloh (ots) - Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung unzulässig wäre, bestimmt.

- Großes Interesse der Investoren

- Preis von 33 Euro je Aktie

- Platzierungsvolumen von 0,8 Mrd. Euro inkl. Mehrzuteilungsoption - Bertelsmann bleibt strategischer Aktionär von Majorel Das globale Customer-Experience-Unternehmen Majorel bringt im Zuge einer Privatplatzierung an der Euronext Amsterdam 23 Millionen existierende Aktien in den Handel, darin enthalten sind 3 Millionen Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Der Preis liegt bei 33 Euro pro Aktie. Majorel ist ein Venture von Bertelsmann und der Saham Group.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Ich freue mich über die erfolgreiche Privatplatzierung von Majorel. Das große Interesse der Investoren und die anfängliche Bewertung des Unternehmens mit 3,3 Mrd. Euro sind Belege für die überzeugende Wachstumsstory von Majorel unter der Führung von Thomas Mackenbrock."

Bertelsmann wird nach der Platzierung 38,1 Prozent der Aktien von Majorel halten (39,6 Prozent ohne Mehrzuteilungsoption) und damit neben der Saham Group wichtiger strategischer Aktionär bleiben. Das Unternehmen wird weiterhin bei Bertelsmann konsolidiert. Durch die Privatplatzierung fließen Bertelsmann inkl. der Mehrzuteilungsoption Mittel in Höhe von 380 Mio. Euro zu. Anfang September hatte Majorel seine Absicht bekanntgegeben, sich durch eine Privatplatzierung für den Kapitalmarkt zu öffnen. Majorel ist in 31 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv und beschäftigt mehr als 63.000 Mitarbeitende. Majorel erbringt Dienstleistungen für weltweit mehr als 400 Kunden, darunter mehrere globale Tech-Unternehmen.

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Im Jahr 2021 begeht Bertelsmann den 100. Geburtstag seines Nachkriegsgründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Mohn.

