AIXTRON mit Rückenwind

Mit viel Vorschusslorbeeren startet AIXTRON in den heutigen Handel. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit müssen für eine Wertpapier nun 23,48 EUR hingeblättert werden. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 22,10 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 20,39 EUR komplett grünes Licht. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

