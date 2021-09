Valneva: Kann Partner Dynavax Valneva weiter nach oben ziehen?

Beim Partner bzw. Zulieferer Dynavax geht derzeit so richtig die Post ab. Die Aktie verbesserte sich an der Wall Street gestern um fast 30 Prozent und schoss von unter 15 US-Dollar auf knapp 19 US-Dollar. Zeitweise notierte der Kurs sogar bei deutlich über 20 US-Dollar. Da Valneva und Dynavax in Sachen Corona-Impfstoff (Valneva nutzt ein Adjuvans von Dynavax) eng zusammenarbeiten, könnte dieser Anstieg auch positiv auf Valneva abstrahlen.

Zu Wochenbeginn markierte die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens Valneva einen wichtigen Tiefpunkt bei 10,60 Euro, nachdem der Kurs einige Tage vorher noch bei über 20 Euro notierte. Seitdem läuft jedoch eine kräftige Aufwärtsreaktion, wobei der Kurs bis jetzt schon rund 35 Prozent zulegen konnte. Falls die Entwicklung von Dynavax hier ein gutes Vorbild ist, könnte es in den kommenden Tagen noch deutlich weiter nach oben gehen.

Fazit: Der Valneva-Aktienkurs hat sich in den vergangenen Tagen gut entwickelt.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

