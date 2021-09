Putnam Announces Distribution Rates for Open End Funds Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 23.09.2021, 19:57 | | 13 0 | 0 23.09.2021, 19:57 | The Trustees of The Putnam Funds declared the following distributions. RECORD PAYMENT FUND NAME AND DISTRIBUTIONS DATE DATE Putnam High Yield Fund - Class B Shares (PHYBX) $0.0170 per share investment income 9/23/21 9/27/21 Putnam High Yield Fund - Class C Shares (PHYLX) $0.0170 per share investment income 9/23/21 9/27/21 Putnam High Yield Fund - Class M Shares (PHYMX) $0.0200 per share investment income 9/23/21 9/27/21 Putnam High Yield Fund – Class R Shares (PFJAX) $0.0200 per share investment income 9/23/21 9/27/21 Putnam High Yield Fund - Class Y Shares (PHAYX) $0.0220 per share investment income 9/23/21 9/27/21 Putnam High Yield Fund – Class R6 Shares (PHYUX) $0.0230 per share investment income 9/23/21 Seite 2 ► Seite 1 von 3





