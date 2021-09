BERLIN (dpa-AFX) - In einem Streit um den künftigen Kurs Deutschlands in der Sicherheitspolitik hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mehr Geld für die Bundeswehr zugesagt. Es seien weitere Steigerungen des Verteidigungshaushaltes nötig und dafür stehe er, sagte Scholz am Donnerstag in der Sendung "Schlussrunde" von ARD und ZDF. Scholz sagte, dass der Etat in seiner Amtszeit um 36 Prozent gestiegen sei. "Die Bundeswehr hatte in der Zeit der schwarz-gelben Koalition ihre schlechteste Zeit", sagte er. Wichtigstes außenpolitisches Ziel sei ein starkes, souveränes Europa. Auch zähle die Zusammenarbeit mit den USA und in der Nato.

Die Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler erteilte dagegen weiteren Erhöhungen der deutschen Verteidigungsausgaben in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels eine deutliche Absage. "Deutschland gibt im Moment 50 Milliarden und das wären dann nochmal 25 Milliarden extra", sagte sie. "Wir wollen nicht 25 Milliarden mehr für die Rüstung ausgeben."