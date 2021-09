Nexo besteht die von Armanino durchgeführte Echtzeit-Rücklagenprüfung

Nexo, das weltweit führende Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Armanino LLP – ein vom US-amerikanischen PCAOB zertifiziertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen und eine der 25 größten unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den USA – ab sofort eine Echtzeit-Prüfung der Vermögenswerte von Nexo bereitstellt. Es ermöglicht dadurch einen beispiellosen Einblick in die Finanzen von Nexo und zeigt, dass die Vermögenswerte des Unternehmens jederzeit seine Verbindlichkeiten übersteigen.

A snapshot of Nexo's assets and liabilities as of September 23, 2021. (Graphic: Business Wire)

Die von Armanino in Echtzeit durchgeführte Bescheinigung der Vermögenswerte von Nexo und der Kundenverpflichtungen bietet den Kunden ein bislang ungekanntes Maß an Sicherheit im Bereich der Krypto-Kreditvergabe. Die unabhängige Prüfung stellt auch einen bedeutenden Meilenstein bei den Transparenz- und Compliance-Bemühungen von Nexo dar und ist erst der Anfang des Routineprogramms zum Nachweis der Rücklagen. Künftig wird jeder Kunde selbst überprüfen können, ob seine jeweiligen Vermögenswerte in den täglichen Berichten enthalten sind.

Die Prüfung durch Dritte sowie die proaktive Einstellung des Unternehmens gegenüber Regulierungsmaßnahmen und die jahrelange Befolgung der herkömmlichen Lizenzierungsverfahren in aller Welt zeugen von der Entschlossenheit und Fähigkeit von Nexo, sich an veränderte Umstände anzupassen, die Interessen seiner Kunden auf bestmögliche Weise zu schützen und in deren Interesse zu handeln. Das Unternehmen ist dadurch seiner Zeit voraus und bereitet sich darauf vor, in das Prime-Brokerage-Geschäft einzusteigen, eine eigene Sparte für die Vermögensverwaltung zu gründen und die institutionelle Nachfrage als eines der Unternehmen zu begrüßen, welche die höchsten Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Fortschritt und Compliance erfüllen.

Die TrustExplorer-Bescheinigungs-Plattform von Armanino wird einen besseren Einblick in die Vermögenswerte von Nexo ermöglichen, die den Produkten „Borrow“ und „Earn Crypto Interest“ zugrunde liegen. Sie stellt einsehbare, herunterladbare Bescheinigungsberichte bereit, die täglich erstellt und aktualisiert werden.

Sie können die Echtzeit-Prüfung mit dem Bescheinigungsbericht für Nexo auf der folgenden Seite einsehen:

https://real-time-attest.trustexplorer.io/nexo