ITW Performance Polymers bringt mit Devcon Wear Guard 300RTC eine hervorragende verschleißfeste Beschichtung auf den Markt, eine hochbeständige Verbindung für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Langlebige, einfach aufzutragende, bei Raumtemperatur aushärtende Beschichtung, die die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert

DANVERS, Massachusetts, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- ITW Performance Polymers hat seine nächste Generation verschleißfester Compounds, Devcon Wear Guard 300RTC, auf den Markt gebracht, die für den Schutz von Anlagen in nassen und trockenen Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt wurden. Diese hervorragende Beschichtung, die bei Raumtemperatur aushärtet, ist äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe in feuchten Umgebungen mit hohem Feststoffanteil bis zu 300 ⁰F / 149 ⁰C, wie sie in Zementwerken, Kraftwerken, petrochemischen Anlagen, im Bergbau sowie in Zellstoff- und Papierfabriken vorkommen.