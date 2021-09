Xinhua Silk Road Quanzhou in der ostchinesischen Provinz Fujian schickt zum Mittherbstfest einen Brief aus der Heimat an die Menschen aus Quanzhou in Übersee Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 23.09.2021, 22:27 | | 20 0 | 0 23.09.2021, 22:27 | PEKING, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- Quanzhou, eine Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Fujian, die als Heimatstadt für Auslandschinesen bekannt ist, schickte am Dienstag einen öffentlichen Brief aus der Heimat an die Menschen in Quanzhou, um sie anlässlich des Mittherbstfestes über ihr Heimweh hinwegzutrösten. Die Stadt hat den Zeitpunkt für diesen Schritt gewählt, da das Fest, auch Mondfest genannt, nach dem Frühlingsfest das zweitwichtigste Fest für eine Familienzusammenführung in China ist. Fast drei Viertel des Jahres 2021 sind bereits vergangen, und Quanzhou feierte zusammen mit den Menschen im In- und Ausland das Mittherbstfest mit beeindruckenden Leistungen und berührenden Erlebnissen. Ende Juli wurde „Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China" auf der 44. Sitzung des Welterbekomitees in Fuzhou, der Hauptstadt von Fujian, als Kulturgut in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Nach dem Motto „wo es Meerwasser gibt, gibt es auch Menschen aus Quanzhou" war die Stadt schon immer ein Vorbild für harte Arbeit und den Kampf um eine bessere Zukunft. Im Jahr 2020 überstieg das Bruttoregionalprodukt von Quanzhou zum ersten Mal die Marke von einer Billion Yuan, die im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent stieg, trotz der Covid-19-Epidemie. Jetzt arbeitet die Stadt hart daran, ein besseres Quanzhou aufzubauen, wobei die Pläne für die Entwicklung in der neuen Ära bereits Gestalt annehmen. Original Link https://en.imsilkroad.com/p/323945.html Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1631993/1.jpg





