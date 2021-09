RoboSense Marktanteil liegt in China auf Platz 1 , weltweit auf Platz 2 Yole 2021 Global LiDAR Industry Report Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 23.09.2021, 22:30 | | 18 0 | 0 23.09.2021, 22:30 | RoboSense LiDAR, der führende Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensoren, hat einen weltweiten Marktanteil von 10 Prozent, wobei er in China an erster und weltweit an zweiter Stelle steht. Dies geht aus dem „LiDAR for Automotive and Industrial Applications Report 2021“ von Yole Développement, einer internationalen Marktforschungs- und Strategieberatung, hervor. Der Bericht deckt den Marktanteil von über zehn führenden LiDAR-Unternehmen weltweit für Automobil- und Industrieanwendungen ab. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005951/de/ LiDAR design wins*-RoboSense boasts 10% of the market share worldwide, ranking 1st in China and 2nd globally (Photo: Business Wire) RoboSense ist offizieller Langzeitpartner vieler Automobilhersteller und erhält seit Juli 2020 Aufträge für sein RS-LiDAR-M1 (M1), RoboSenses Solid-State LiDAR der zweiten Generation, für eine Vielzahl von Serienmodellen. Diese Aufträge umfassen traditionelle Automobilhersteller und eine Supersportwagen-Marke. Unter anderem gab GAC-Aion im Juli dieses Jahres offiziell seine Pläne bekannt, mehrere Modelle mit RoboSense LiDAR auszustatten. In dem Bericht wird zudem festgestellt, dass mechanische LiDAR-Systeme, einschließlich Dreh- und Drehspiegelsysteme, seit 2020 aufgrund von Kosten- und Zuverlässigkeitsproblemen Marktanteile verloren haben. Weiter heißt es, dass MEMS-Smart-LiDAR-Systeme der zweiten Generation in den Mainstream eintreten, da ihre Technologie ausgereift und die Kosten wettbewerbsfähiger geworden sind. Weltweit erstes serienmäßig hergestelltes Solid-State-LiDAR für die Automobilindustrie Der M1 von RoboSense nutzt fortschrittliche MEMS-Technologien. Der 2016 eingeführte M1 wurde erstmals auf der International Consumer Electronics Show (CES) 2018 vorgestellt und erhielt 2019 und 2020 zwei CES Innovation Awards. Nach mehr als fünf Jahren Forschung und Dutzenden von Upgrades war M1 das erste Produkt, das in einer Serienproduktionsversion fertiggestellt wurde. RoboSense begann im zweiten Quartal 2021 mit der Serienproduktion des M1 in Automobilqualität und hat seitdem über zehn Chargen für Modelle im Rahmen seiner langfristigen Partnerschaften mit Automobilherstellern ausgeliefert. Exklusive intelligente „GAZE“ Funktionen M1 verfügt über eine exklusive intelligente Funktion namens „GAZE“, die die Auflösung und Bildrate dynamisch an die Umgebung anpasst und die Fahrzeuge in die Lage versetzt, heran- und herauszuzoomen und so ihre Wahrnehmung zu verbessern. Seite 2 ► Seite 1 von 2





