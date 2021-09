VKS sprengt Barrieren mit kostenfreier Work Instruction Software

Screenshot of VKS work instruction software. (Graphic: Business Wire)

Es führt kein Weg daran vorbei: Die Pandemie hat die Notwendigkeit der digitalen Transformation beschleunigt. Steigende Fluktuationsraten, die Abhängigkeit von älteren Mitarbeitern und sich verändernde Lieferketten haben Auswirkungen auf Branchen auf der ganzen Welt. Und Probleme wie der Fachkräftemangel sowie lange Ausbildungszeiten haben sich durch die weltweite Krise noch verschärft. Doch mit Software für Arbeitsanweisungen, Work Instruction Software, gewinnen Unternehmen die Kontrolle zurück.

„Wir versetzen Unternehmen in die Lage, Industrie-4.0-Innovationen zu verfolgen, ohne dass dies ihr Ergebnis gefährdet. Es ist uns sehr wichtig, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, stärkere und widerstandsfähigere Verfahren zu entwickeln. Und dies ist ein weiterer Schritt in Richtung dieses Ziels. Denn wenn mehr Unternehmen und Menschen fortschrittliche Technologien nutzen, um ihre Prozesse zu standardisieren, die Qualität zu steigern und das Wissen der Mitarbeiter zu verbessern, gewinnt die gesamte Branche“, so Kyle O'Reilly, VKS Director of Sales.

Arbeiten Sie papierlos und aktualisieren Sie alle Arbeitsanweisungen mit einem Mausklick. Verwenden Sie Bilder, Videos, Anmerkungen und vieles mehr, um Ihren Betrieb digital zu transformieren und Ihre Mitarbeiter durch ihre Aufgaben zu führen. Mit VKS Lite wird es einfach, Ihre digitale Transformation zu beginnen.

Über VKS (Visual Knowledge Share Ltd.)

VKS (Visual Knowledge Share) ist ein führender Innovator im Bereich der digitalen Work Instruction-Technologie. Unterstützt durch die mehr als 50-jährige Erfahrung der Muttergesellschaft CMP, wurde die VKS-Software für Hersteller von Herstellern entwickelt. Mit seiner intuitiven und interaktiven visuellen Plattform ist VKS Lite eine Lösung für Arbeitsanweisungen, die Unternehmen mit Tools ausstattet, mit denen sie die Möglichkeiten ihrer Fertigung weiter in Richtung Industrie 4.0 ausbauen können.

Für weitere Informationen besuchen Sie VKS unter VKSapp.com.

