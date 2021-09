pHOXBIO gibt bahnbrechende Ergebnisse einer klinischen Studie bekannt, die zeigen, dass prophylaktisches Nasenspray die Infektion mit SARS-CoV-2 verhindert

- pHOXWELL reduzierte die SARS-CoV-2-Infektion signifikant um 63 % bei einer mit Placebo vergleichbaren Verträglichkeit in einer Hochrisikogruppe von Beschäftigten im Gesundheitswesen

- Zulassungsantrag in Indien für SARS-CoV-2-Präventionsanspruch eingeleitet

- Das Unternehmen prüft strategische Alternativen, um das Produkt in Indien und auf anderen Märkten weltweit zugänglich zu machen, um die laufende Covid-19-Pandemie und künftige Krankheitsausbrüche zu bekämpfen

LONDON und NEW YORK, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- pHOXBIO Ltd. gab heute die Ergebnisse einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie bekannt, die zeigen, dass pHOXWELL, sein neuartiges prophylaktisches Nasenspray, eine Infektion mit SARS-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht, verhindert. In einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-II/III-Studie gab es 63 % weniger SARS-CoV-2-Infektionen bei Hochrisikopersonal im Gesundheitswesen, das pHOXWELL erhielt, im Vergleich zur Placebo-Gruppe (p=<0,0001).

pHOXWELL ist ein prophylaktisches Nasenspray zur Selbstverabreichung, das einen variantenagnostischen Wirkmechanismus bietet, der eine robuste Abwehr gegen die Infektionsprozesse von SARS-CoV-2 ermöglicht. Es ist so konzipiert, dass es auch gegen andere über die Luft übertragene Atemwegsviren wirksam ist. Das Produkt bietet 6-8 Stunden Schutz mit nur zwei Sprühstößen pro Nasenloch und pro Anwendung und kann am Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs angewendet werden.

Der Vorsitzende des Unternehmens, Professor Rakesh Uppal, Professor für Herz- und Gefäßchirurgie an der Queen Mary University of London und Direktor von Barts Life Sciences, sagt: „pHOXWELL ist ein bedeutender Durchbruch. Wir haben jetzt ein wirksames Instrument zur Bekämpfung dieser Pandemie, das bisher fehlte. Eine Impfung ist zwar absolut notwendig, aber nicht zu 100 % wirksam, und es ist immer noch möglich, sich mit dem Virus, das Covid-19 verursacht, zu infizieren und es zu übertragen. pHOXWELL wurde entwickelt, um einen zusätzlichen Schutz zu Impfstoffen und PSA zu bieten, da das Spray SARS-CoV-2 daran hindert, die Nasenschleimhaut zu infizieren, die der primäre Eintrittspunkt in den Körper ist.