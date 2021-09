OSLO, Norwegen, 23. September 2021 /PRNewswire/ -- Nur der Hälfte der Menschen weltweit (53 %) fällt es leicht, gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu kaufen, so eine neue globale Verbraucherumfrage, die von GlobeScan, einem Beratungsunternehmen für Wissen und Strategie, und EAT, der wissenschaftlich fundierten gemeinnützigen Organisation für die Umgestaltung des globalen Lebensmittelsystems, durchgeführt wurde. Die größten Hindernisse für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu kaufen, sind jedoch die Erschwinglichkeit (48 %) und die Verfügbarkeit (36 %), wobei ein Viertel der Menschen angibt, nicht zu wissen, was gesunde und nachhaltige Lebensmittel sind.

Die Ergebnisse des neuen Berichts, Grains of Truth, befassen sich mit den Meinungen von mehr als 30.000 Verbrauchern in 31 Märkten auf der ganzen Welt über ihrer Definition von guten, gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln. In der Umfrage wurden die Menschen auch zu anderen Themen befragt, z. B. zu ihren größten Sorgen in Bezug auf die Lebensmittelproduktion und zu den Herausforderungen, denen sie beim Kauf gesunder und nachhaltiger Lebensmittel gegenüberstehen, sowie zu der Frage, wer den größten positiven Einfluss auf die Schaffung eines gesünderen und nachhaltigeren Lebensmittelsystems haben kann. Diese Forschung wurde im Rahmen der Aktivitäten rund um den Food Systems Summit der Vereinten Nationen durchgeführt, bei dem EAT den Action Track 2 leitete, der sich auf die Umstellung des Konsums auf nachhaltige Muster konzentriert.

Viele Menschen tun sich schwer damit, zu verstehen, was gesunde und nachhaltige Lebensmittel sind, aber es besteht auch Einigkeit darüber, dass die beiden Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben. Die beliebtesten Bezeichnungen für gesunde Lebensmittel sind nahrhaft (47 %), biologisch (47 %) und unverarbeitet/vollwertig (44 %). Bei den nachhaltigen Lebensmitteln sind die drei wichtigsten Beschreibungen gut für die Umwelt (51 %), biologisch (42 %) und lokal angebaut (34 %).